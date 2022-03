Youth League: Genk moet de duimen leggen tegen Liverpool na strafschoppenreeks

Genk is er niet in geslaagd de kwartfinales van de Youth League te bereiken. Na een goeie match van de Genkies moesten ze de duimen leggen in de strafschoppenreeks.

De jonge wolven van Genk hebben van zich afgebeten tegen hun leeftijdsgenoten van Liverpool. Liverpool kwam net voor rust op voorsprong via Cannonnier, maar net na de pauze maakte Jay-Dee Geusens gelijk. Er werd niet meer gescoord, maar Genk was wel de evenknie van de Reds. In de strafschoppenserie liep het dan mis. Rommens en Geusens misten en bij Liverpool kon enkel Corness niet scoren. Het werd 4-3, maar toch knap gedaan van de jonge Limburgers.