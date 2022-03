Voorzitter van UEFA reageert keihard op nieuwe plannen over Super League

Voorzitter Andrea Agnelli van Juventus zou vandaag op de Financial Times Business of Football Summit een nieuw voorstel voor de Super League formuleren.

Dat schoot al voor hij gesproken had in het verkeerde keelgat bij Aleksandar Ceferin, de voorzitter van de UEFA. Die wist van de plannen van Agnelli en reageerde snoeihard.

“Eerst lanceerden ze hun nonsens midden in een pandemie. Nu lezen we artikels dat ze een nieuw idee gaan lanceren midden in een oorlog”, zei Ceferin aan de Daily Mail.

“Moet ik nog meer over die mensen zeggen? Ze leven duidelijk in een parallelle wereld. Ze mogen in hun eigen competitie spelen, niemand verbiedt hen dat. Maar als ze hun eigen competitie organiseren, zijn ze in de onze niet welkom.”