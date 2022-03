Erg kritische twaalfde man van belang voor Standard: "Dat geeft energie"

Standard won in eigen huis van Beerschot met het kleinste verschil en lijkt zo zeker van de redding in de Jupiler Pro League. De fans? Die waren opnieuw welkom, maar namen ook duidelijke standpunten in.

Standard de Liège heeft er al een waar horrorseizoen opzitten en lijkt pas nu enigszins zeker van redding te zijn. De supporters waren ook opnieuw erg kritisch naar het bestuur toe en wilden een statement zien van hun spelers. Resultaten laten zien Daarna speelden ze tegen Beerschot met hun vurige manier van supporteren echter wel opnieuw een positieve rol. "De supporters gaven ons energie. Het doet heel goed in moeilijke omstandigheden om op hen te kunnen rekenen", aldus Nicolas Raskin. "Ik snap hun woede soms, nu moeten we de knop omdraaien en matchen winnen."