Manchester City ziet sleutelspeler uitvallen vlak voor de derby tegen Manchester United

Manchester City staat ontvangt zondag Manchester United. In aanloop naar de derby kwam Pep Guardiola vandaag met slecht nieuws over een van zijn verdedigers.

Zo vertelde de Spanjaard op zijn persbabbel dat Ruben Dias een tijdlang out zal zijn. Om precies te zijn, zal de Portugees vier à vijf weken out zijn vanwege een hamstringletsel. Die raakte geblesseerd in de FA Cup, in het gewonnen duel tegen Peterborough. Dias was overigens niet de enige verdediger die geblesseerd raakte, want ook Nathan Aké kwam gehavend uit de strijd.



Guardiola heeft daardoor voor zondag met Aymeric Laporte en John Stones slechts twee centrale verdedigers tot zijn beschikking. Geen luxe dus voor de Spaanse oefenmeester, en dat in een duel dat maar best gewonnen wordt. City heeft op dit moment zes punten voorsprong op Liverpool, dat wel één duel minder gespeeld heeft in de Premier League. Op 10 april kijken de twee ploegen elkaar in de ogen in het Etihad Stadium.