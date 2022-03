PSV, Ajax of Oranje? Ronald Koeman heeft wel wat opties na zijn vertrek bij FC Barcelona

Ronald Koeman heeft informeel contact gehad met PSV. De dit seizoen bij FC Barcelona ontslagen trainer zal echter niet de opvolger van Roger Schmidt worden, bevestigt hij vrijdagavond bij HLF8.

Schmidt maakte begin februari bekend dat hij na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven, Koeman had voor die tijd al 'via via' contact met PSV. "Toen was het nog niet bekend dat Schmidt zou vertrekken. Of ik bij een eventueel vertrek van de trainer op de shortlist wilde staan", aldus Koeman, die tussen 2006 en 2007 al werkzaam was in het Philips Stadion, maar niet terug zal keren. "Ik heb ik gezegd dat ik dat niet wilde."

Presentator Johnny de Mol vraagt of Koeman het ziet zitten om eventueel Erik ten Hag op te volgen bij Ajax, maar ook een terugkeer in Amsterdam is niet aan de orde. "Die hebben toch al een trainer? Nee nee, dat trekt me niet." Dat hij na het vertrek van bondscoach Louis van Gaal, eind dit jaar, zal terugkeren bij Oranje, is wél een mogelijkheid, zoals hij eerder deze week al liet weten. "Het zou wel logisch zijn, ja. Hoe groot de kans is? Het heeft helemaal geen zin om procenten te noemen, maar ik denk wel dat de kans aanwezig is."