Ruslan Malinovskyi haalt uit naar landgenoot: "Hij is voor honderd procent geen legende meer van het Oekraïense voetbal"

Ruslan Malinovskyi richt zijn pijlen op landgenoot Anatoliy Tymoshchuk. De 28-jarige middenvelder van Atalanta is boos op de recordinternational van Oekraïne, die zich weigert uit te spreken over de Russische invasie in hun vaderland.

Tymoshchuk, die als middenvelder jarenlang voor Bayern München speelde, is sinds 2017 assistent-trainer bij Zenit Sint-Petersburg. Dat hij zich in stilzwijgen hult over de oorlog in zijn thuisland, steekt Malinovskyi, momenteel zelf een van de belangrijkste spelers uit het Oekraïense elftal. "Ik weet niet waarom hij niks zegt, dat moet je aan hem vragen", aldus de aanvallende middenvelder.

"Het is vreemd", vervolgde Malinovskyi. "Wat ik wel weet is dat hij voor honderd procent geen legende meer is van het Oekraïense voetbal en dat ook nooit meer wordt." Ook Evgeniy Levchenkois verbaasd over zijn oud-ploeggenoot Tymoshchuk. "Tolya, hoe komt dit? Je komt uit Oekraïne. Hoe kun je je mond houden en daar blijven werken? We hebben samen gespeeld voor hetzelfde team, droegen dit shirt met trots, zongen het volkslied, wonnen en verloren. Blijf je nu gewoon stil? Tolya, hoe ga je hiermee leven?"