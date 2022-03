Wat met aflopend contract Hein Vanhaezebrouck? Ivan De Witte komt met (een beetje) uitleg

Ivan De Witte en Hein Vanhaezebrouck? Het is en blijft een gouden duo. Rest de vraag: wat met de toekomst van de T1?

"De hand van Hein Vanhaezebrouck is steeds beter merkbaar, maar het heeft een tijdje geduurd voor de ploeg op de rails stond. Wat ik overigens heel normaal vind", aldus Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws.

Onderhandelingen

"Een trainer moet de tijd krijgen om zijn ideeën in een team te slijpen en de spelers zover krijgen dat ze voor elkaar willen werken. De match tegen Club Brugge zat vol duelkracht, enthousiasme en wil om te winnen. Dat is de verdienste van Hein, die zich tactisch ook weer een meester toonde."

Rest de vraag: wat met het aflopende contract van de T1? "We hebben al kort met elkaar gesproken en ik heb het gevoel dat hij niet zenuwachtig wordt op korte termijn dat zijn contract op zijn eind loopt. Ik ontken zijn aandeel in de huidige successen niet, maar meer ga ik er niet over zeggen. Onderhandelingsgewijs zou het niet verstandig zijn van mij om daar nu al veel van naar buiten te brengen."