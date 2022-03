Lommel kan weer naar boven kijken na winst tegen Lierse Kempenzonen

Een spectaculaire wedstrijd was Lierse Kempenzonen tegen Lommel SK niet. Toch gingen de bezoekers er met de drie punten aan de haal. Drie levensbelangrijke punten in de strijd om het behoud.

Lierse Kempenzonen en Lommel SK namen het vanavond tegen elkaar op. Twee ploegen die meer hadden verwacht van hun seizoen.

Eerste helft

Over de eerste helft valt niet veel te zeggen. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en veel kansen waren er niet te bespeuren op Het Lisp. Een 0-0 ruststand was dan ook logisch.

Tweede helft

Beide ploegen gingen in hetzelfde elan verder in het tweede helft. Bryan Smeets was de bedrijvigste speler bij Lommel SK. In het begin van de tweede helft werd zijn schot nog gekeerd door Teunckens, maar uiteindelijk was het wel raak. Al was het wachten tot de 73ste minuut hiervoor. Na een slordige fase voor het doel van Lierse Kempenzonen kon Smeets de netten laten trillen. Zo kwamen de bezoekers op voorsprong.

In de blessuretijd maakte Smeets er ook nog 0-2 van nadat Teunckens bij de laatste hoekschop mee naar voor was gekomen. Zo werden het drie uiterst belangrijke punten voor Lommel, dat vrijwel zeker is van het behoud.