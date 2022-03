Dessers scoort weer als invaller, maar situatie lijkt te gaan veranderen: "Denk dat de trainer het ook zo aanvoelt"

't Is niet echt een verrassing, maar een invalbeurt van Cyriel Dessers heeft Feyenoord alweer eens van een nederlaag behoed. De spits viel in en scoorde de gelijkmaker tegen FC Groningen. Maar nu zou zijn situatie wel eens kunnen wijzigen.

Dessers stond in de competitie al een hele tijd droog, maar moest het ook telkens doen met korte invalbeurten. "Ik probeer te doen wat ik moet doen in zo'n situatie", zei hij over zijn kopbalgoal. "Zij gingen zich ingraven, dan moet ik in de box aanwezig zijn. Laat de buitenspelers maar de acties maken. Ik moet daar zijn waar de goals gemaakt worden. En twee keer kwam ik vandaag los. De ene keer ging-ie binnen, de andere belandde op de paal."

Net op het juiste moment, want zijn concurrent, Bryan Linssen, zit ook al aan zeven matchen zonder te scoren. Een basisplaats wenkt misschien wel eindelijk. "Het voelt als 50/50. En ik denk dat de trainer dat ook zo aanvoelt. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren komende week."