Pijnlijk! Ex-verdediger Manchester United voor derby: "Niemand van United zou bij City in de ploeg staan!"

De Antwerpse derby bij ons, de Manchester derby in Engeland... Niemand die een duit geeft voor de kansen van United tegen City. Ook ex-Man U-verdediger Gary Neville ziet dat de Citizens veel beter zijn: "Op elke positie hebben ze een betere speler."

Neville denkt zelfs dat er niemand van United bij City in de ploeg zou staan. "Ik zal er eerlijk over zijn en de ploeg overlopen. Dias, Laporte, Cancelo en Walker; zij zijn beter dan de achterste vier bij United. Op het middenveld heb je Fernandinho en Rodri, betere controleurs dan die van United. Bruno Fernandes is dan de enige die in de buurt zou komen, maar bij City heb je De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez en Sterling. Ik kan Bruno nu simpelweg niet de voorkeur geven boven De Bruyne en Silva", aldus Neville bij Sky Sports.

Micah Richards zou wel nog twijfelen over Cristiano Ronaldo, die dit seizoen wel United niet kan dragen. "Als Ronaldo bij City zou spelen, dan zou hij nu al tussen de twintig en 25 keer gescoord hebben", zei Richards.