Kylian Hazard denkt dat Eden Hazard niet snel een beslissing zal nemen over zijn verdere carrière

Kylian Hazard speelt momenteel bij RWDM. Hij kijkt vooral op naar zijn broer Eden, omdat deze ook in een moeilijke situatie zit bij Real Madrid.

In Het Laatste Nieuws praatte hij over zijn carrière en zijn broers Eden en Thorgan. Vooral over Eden, omdat hij in een moeilijke situatie zit bij Real Madrid. “Eden heeft zijn carrière al gemaakt. Hij zit goed waar hij is, zijn familie voelt zich daar goed. Hij heeft een contract tot 2024 en ik denk dat hij zal wachten tot dan”, stelt hij.

Kylian beseft dat het moeilijk is voor Eden, maar behoudt het vertrouwen in hem. “Misschien speelt Eden nu wel wat minder en de ploeg draait zonder hem. Maar iedereen weet hoe goed hij is. Eden moet nu tonen dat hij als invaller beslissend is."