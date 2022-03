Is dit een momentum? KBVB krijgt uitgelezen kans om scheidsrechtersbaas op de keien te zetten

David Elleray is door de Belgische voetbalbond op non-actief gezet. De scheidsrechtersbaas is één van de grote namen in een Engels onderzoek naar intimidatie en ongepast taalgebruik. Maar eigenlijk... dient de man geen nut meer in het Belgische voetbal.

Het is een understatement: David Elleray is er als grote baas van het Belgische Referee Department niet in geslaagd om de prestaties van de Belgische scheidsrechters naar een hoger niveau te tillen. Wekelijks gaat een scheidsrechter of VAR in de fout. Ook op international vlak stellen we niets meer voor. Met andere woorden: is het huidige onderzoek van de FA naar Elleray niet hét ideale moment voor de Belgische voetbalbond om afscheid te nemen van de Engelsman? Behalve bovenstaande redenering is het loon van de voormalige topscheidsrechter simpelweg niet meer te verantwoorden. Ideaal moment voor C4? Bij zijn aanstelling als scheidsrechtersbaas zetelde Elleray immers nog in het Referee Committee van FIFA. Op die manier kon hij meer invloed uitoefenen op de internationale doorstroming van de Belgische scheidsrechters. Ondertussen is Elleray dat zitje kwijtgespeeld… zonder de Belgische scheidsrechters te laten doorstromen.