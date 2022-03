Tissoudali verklaart moment waarop hij op de bal ging staan: "Ik wilde Mechele en supporters Club niet uitdagen"

In de bekerontmoeting tussen Club en Gent was het moment waarbij Tissoudali op de bal ging staan één van de meest veelbesproken acties. Niet leuk voor zijn rechtstreekse tegenstander Brandon Mechele, die dan ook nog eens gepasseerd werd.

Tissoudali gaf in Extra Time aan wat er juist door zijn hoofd ging. "Ik wilde de tegenstander niet uitdagen. Het was niets tegen Mechele of naar Club Brugge toe. Mechele kwam druk zetten en kwam snel heel dicht bij mij. Ik snap dat mensen dachten dat ik hem belachelijk wou maken, maar dat was niet de bedoeling."

Het was eigenlijk vooral gericht aan het bezoekersvak in Jan Breydel. "Ik wou op de bal staan, maar met het gezicht naar onze eigen supporters toe. Ik wilde iets mooi laten zien voor onze supporters. In de andere hoek van het stadion zou ik het niet gedaan hebben. Waarom zou ik de supporters van Brugge uitdagen? Het is wel een affiche die leeft bij onze fans. In pakweg Eupen - Gent ging ik het niet doen."

Vanhaezebrouck geen fan van de actie

Tissoudali heeft er alvast lessen uit getrokken. "Ik ga het niet meer doen. De coach is sowieso boos geworden en zei me om slim te zijn. Langs de ene kant, dacht ik: "Had ik het maar niet gedaan". Ngadeu zei tegen mij: "Als je dit bij mij had gedaan, gingen we er samen uit"."