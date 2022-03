Mexicaanse bond deelt straffen uit na veldslag met vele gewonden: bestuur uit functie gezet, ploeg mag niet meer voor eigen publiek spelen,...

De Mexicaanse voetbalbond heeft sancties uitgedeeld na de rellen tijdens de wedstrijd tussen Querétaro en Atlas. De thuisploeg, Querétaro, mag een jaar lang geen wedstrijden meer spelen voor eigen publiek.

Querétaro wordt gezien als de verantwoordelijke voor de rellen, waarbij - in tegenstelling tot wat eerder gemeld werd - geen doden vielen, maar wel honderden gewonden. Ook de harde kern van Querétaro krijgt een stadionverbod van drie jaar. Ook het bestuur van de club wordt uit zijn functie gezet.

Er zijn al 14 verdachten gearresteerd, maar de politie is nog op zoek naar 12 andere relschoppers. Uit officieel onderzoek is gebleken dat er nog negentien mensen in het ziekenhuis liggen, maar geen van hen is in levensgevaar.

Na een uur spelen bestormden fans van Querétaro en Atlas het veld van het Estadio La Corregidora, de thuishaven van Querétaro, en werd de wedstrijd stilgelegd. Ook op de tribunes en buiten het stadion werd gevochten.