Adnan Januzaj grijpt zelf in om transfer bij Real Sociedad te realiseren

De kans dat Adnan Januzaj volgend seizoen nog bij Real Sociedad speelt, wordt met de dag kleiner.

Onze landgenoot heeft nu ook Mino Raiola als zaakwaarnemer aangesteld, zo is te horen bij diverse Spaanse bronnen. Hij moet een transfer regelen.

Er lag voor Januzaj een nieuw driejarig contract klaar bij Sociedad, maar daar staat nog altijd geen handtekening van de Rode Duivel op. De kans lijkt dan ook groot dat hij transfervrij vertrekt in de zomer.

Barcelona polste al even, maar het is vooral in Italië dat te horen is dat Januzaj volgend seizoen bij Napoli zal spelen. Hij moet daar Lorenzo Insigne, die naar de MLS trekt, doen vergeten.