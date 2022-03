Nog meer pech voor Chelsea: hoofdsponsor Three zet sponsoring stop

Three, de hoofdsponsor van Chelsea, zet de sponsoring van de Londense club stop. Dat doen ze omdat de Britse overheid eerder vandaag sancties nam tegen de Russische eigenaar Roman Abramovitsj.

In de nasleep van de Russische inval in Oekraïne legde de Britse overheid vandaag sancties op aan de Russische oligarchen, waaronder clubeigenaar van Chelsea Roman Abramovitsj. Hij wil de Londense club graag verkopen, maar nu kan dat dus tijdelijk niet. Zijn eigendommen werden namelijk bevroren. Dat was niet de enige tegenslag voor Chelsea vandaag. Hoofdsponsor Three (Britse telecomoperator) zette namelijk ook de sponsoring even op stop.

"We beseffen dat deze beslissing een impact zal hebben op de vele, gepassioneerde Chelsea-fans, maar gezien de omstandigheden, lijkt dit ons de beste keuze. Om het Oekraïense volk te helpen, willen we inzetten op connectiviteit, opdat de vluchtelingen die aankomen in het VK verbonden kunnen blijven met familieleden en vrienden", vertelt de telecomoperator in een mededeling.