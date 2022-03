PSG-voorzitter belaagt scheidsrechter, vechtpartij tussen Donnarumma en Neymar

PSG ging helemaal onderuit na de flater van Donnarumma. Die 1-1 zette de terugkeer van Real Madrid in.

Voor trainer Mauricio Pochettino had die gelijkmaker nooit mogen doorgaan. De VAR had volgens hem moeten ingrijpen, nadat ze eerder wel twee goals van Mbappé afkeurden.

“Er werd gewoon een overtreding gemaakt op Donnarumma bij het eerste doelpunt”, zei de trainer achteraf. “Het is dan ook onmogelijk om niet over de misser te spreken. Het kan gewoon niet dat dit in 2022 nog gebeurt. Dat doelpunt van Real veranderde de partij volledig. Ik vraag me af wat de VAR op dat moment aan het doen was… Het was een duidelijke fout. Een uur lang domineerden wij, tot dat doelpunt alles veranderde.”

Verschillende Spaanse media maken gewag van het feit dat scheidsrechter Danny Makkelie belaagd werd PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi en sportief directeur Leonardo. De politie zou eraan te pas gekomen zijn om hen weg te halen.

Ook in de kleedkamer van PSG zou het achteraf misgelopen zijn. Het zou tussen Donnarumma en Neymar zelfs tot een handgemeen gekomen zijn, nadat ze elkaar eerst verbaal aanvielen. Ploegmaten moesten de kemphanen uit elkaar halen.