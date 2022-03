Lukaku volgend seizoen in La Liga? Simeone zou hem naar Madrid willen halen

Speelt Romelu Lukaku volgend seizoen nog voor Chelsea? Gezien zijn situatie en de huidige problemen van Chelsea met eigenaar Roman Abramovich zit een transfer er wel in. En volgens Spaanse bronnen is niemand minder dan Diego Simeone wel geïnteresseerd.

Simeone zou zijn bestuur al attent gemaakt hebben op de situatie van Lukaku. Chelsea kocht hem vorige zomer voor 113 miljoen euro van Inter, maar de Rode Duivel zit er veel meer op de bank dan hem lief is. Gisteren tegen Norwich mocht hij ook pas laat invallen. Lukaku scoorde 11 keer in 28 wedstrijden en dat is niet wat ze van hem verwacht hadden.

Zijn relatie met trainer Thomas Tuchel is ook niet optimaal en Simeone lijkt volgens Super Deporte hem te overwegen voor volgend seizoen. Simeone is wel fan en denkt hem te kunnen gebruiken. Er doen al langer geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van Big Rom. Zijn transfer naar Chelsea heeft in ieder geval niet gebracht wat hij ervan verwacht had.