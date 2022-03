Louis van Gaal onthult grootste talenten waarmee hij werkte: "Ik kan niet om hem heen, maar die twee zijn nog beter"

Louis van Gaal heeft een rijkgevulde carrière als trainer. In al die jaren zag hij heel wat talenten de revue passeren. Maar wie waren nu de beste? Dat onthulde hij in de podcast OnsOranje van de KNVB.

"Het beste talent? Dan kan ik niet om Clarence Seedorf heen", zei Van Gaal over de Nederlandse voetballegende die hij liet debuteren bij Ajax. "Hij was zestien toen hij debuteerde bij mij. Van alle Nederlandse spelers heeft Seedorf de meeste prijzen op het internationaal niveau gewonnen. Dus daar kan ik niet omheen. Daarom wil ik hem noemen."

Maar de allerbeste is hij niet. "De beste is Xavi of Andrés Iniesta", zegt de bondscoach. "Zij waren zeventien en achttien toen ik hen liet debuteren bij Barcelona. Hen vind ik van een hoger niveau dan Seedorf."