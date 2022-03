📷 Roman Abramovitsj door Premier League geschorst als voorzitter van Chelsea

De eigenaar van Chelsea wordt hard getroffen door de sancties na de Russische inval in Oekraïne. Hij probeerde de schade te beperken door de club te koop te zetten, maar werd in snelheid gepakt door de Britse regering.

De Premier League heeft Abramovitsj vandaag geschorst als voorzitter van Chelsea. Hij is al sinds 2003 eigenaar van de club.

“De schorsing van Roman Abramovitsj heeft geen impact op de mogelijkheid van de club om te blijven trainen en spelen, zoals vastgelegd in de bijzondere licentieovereenkomst van de overheid die afloopt op 31 mei”, laat de Premier League weten.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



Full statement:ļø https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg