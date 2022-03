RWDM en Lommel SK houden het op een puntendeling waardoor Westerlo opgelucht kan ademhalen

Na de uitschuiver van Westerlo op vrijdagavond kon RWDM optimaal profiteren om dichterbij te sluipen. Al had het niet gerekend op een sterk verdedigend Lommel SK.

RWDM begon het beste aan de partij in Limburg via Rommens, maar zijn schot ging nipt voorlangs. Nadien nam Lommel de overhand via Smeets, maar tot tweemaal toe stond Defourny pal om zijn netten schoon te houden.

De spelers van RWDM vlogen er stevig in want twee keer was de rode kaart niet ver weg voor de bezoekers. Beide ploegen gingen rusten zonder doelpunten, maar Lommel toonde zich het strijdvaardigst met de beste kansen.

In de tweede helft waren het wederom de bezoekers die het beste van start gingen met een aantal gevaarlijke voorzetten, maar niemand die zijn hoofd of voet er voldoende kon tegenzetten. Lommel reageerde, maar vond wederom Defourny op hun weg.

In het slot van de partij leek het er nog even op dat RWDM met een diefje ging winnen, maar de lat stak hier nog een stokje voor.

Zo kon RWDM niet profiteren van de uitschuiver van Westerlo van vrijdagavond. Ze sluipen wel één punt dichter, maar het verschil tussen beide is 7 punten. Waasland-Beveren kan zo de lachende derde worden (letterlijk en figuurlijk) indien ze zondag winnen op het veld van Deinze.