Venanzi spreekt zich uit over overname Standard: "Ze gaan Standard helpen zijn oude glorie terug te krijgen"

Na zeven jaar geeft Bruno Venanzi de touwtjes uit handen bij Standard. Het Amerikaanse 777 Partners gaat de club nu leiden. In een korte verklaring heeft Venanzi zich erover uitgesproken.

Venanzi ligt al jaren onder vuur bij de supporters en er zal waarschijnlijk ook wel een last van zijn schouders vallen. "Deze beslissing was niet gemakkelijk te nemen. Het komt aan het einde van een proces van enkele maanden. Ik ben er echter van overtuigd dat ik de club in handen geef van een ambitieuze groep met aanzienlijke middelen om zijn ambities te verwezenlijken", klinkt het bij Le Soir.

"We hebben samen gevierd in moeilijke tijden, vooral toen we twee bekers wonnen. Zeven jaar voorzitter zijn was een grote eer. 777 Partners zal Standard helpen zijn oude glorie terug te krijgen."