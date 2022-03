Louwagie fileert cruciale week voor KAA Gent: "Of Vanhaezebrouck denkt dat we de Conference League kunnen winnen? Hein is ervan overtuigd dat we elke wedstrijd winnen, hé"

KAA Gent staat voor de (eerste) week van de waarheid. De Oost-Vlamingen kunnen niet alleen de poort naar de kwartfinale van de Conference League openbeuken, maar zondag staat er een cruciaal duel met het oog op play-off 1 op het programma.

Donderdag PAOK FC, zondag RSC Anderlecht. De Ghelamco Arena maakt zich op voor een cruciale week. "Het wordt wederom een week van een miljoen euro of meer", vat Michel Louwagie het treffend samen. "Of het een voor- of nadeel is dat we nog steeds actief zijn op drie fronten? Langs de ene kant is het natuurlijk een deugd. Maar langs de andere kant is de extra belasting wel een last."

Al twijfelt de manager van de Buffalo's of alle pijlen op de Conference League gericht moeten worden. "Ik betwijfel of we die competitie kunnen winnen. Zeker als je kijkt welke clubs er nog steeds inzitten. Wat de mening van Hein Vanhaezebrouck is? Dat moet je hem eens vragen, hé. Maar Hein is ervan overtuigd dat hij elke wedstrijd kan winnen." (lacht)

Het gaat nu eventjes niet meer om goed voetbal. Het gaat de komende weken vooral om wedstrijden winnen

"Het was ons doel voor het seizoen om play-off 1 te halen", besluit Louwagie bij VTM Nieuws. "Wanneer ik tevreden ga zijn? Dat is een goede vraag. De bekerfinale is geen bijkomstigheid meer, hé. Velen zeggen dat we samen met Anderlecht de best voetballende ploeg van België zijn. Het gaat nu eventjes niet meer om goed voetbal. Het gaat de komende weken vooral om wedstrijden winnen."