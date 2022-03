Voor heel wat supporters was de nederlaag tegen STVV de druppel, maar hoe reageert het clubbestuur?

Racing Genk begon met heel veel ambities aan het seizoen, zeker nadat de ploeg zo goed als samen gehouden kon worden tijdens de zomermercato.

In de competitie liep het niet bepaald vlot en ook Europees werd het een pijnlijk verhaal. De trainerswissel bracht niet het gewenste effect.

De pijnlijke nederlaag tegen STVV zou wel eens de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. Storck heeft een contract van onbepaalde duur bij Genk, maar of die duur lang zal zijn is maar de vraag.

Stef Wijnants denkt er alvast het zijne van. “Het is alweer crisis in Genk en weeral wordt een trainer in vraag gesteld”, zegt Wijnants op Radio 2.

“Hij wisselt te vaak en te veel, waardoor je er eigenlijk nog kop en staart van krijgt. En Genk is al een heel seizoen zoekend. Ik zie geen lange toekomst voor Storck in de Cegeka Arena.”