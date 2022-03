Nederlandse analist heeft duidelijke mening over Koeman weer als bondscoach: "Het hele land heeft dat gezien en zegt: 'Joh, moet die zeikerd bondscoach worden?'"

Johan Derksen staat erom bekend over alles een ongezouten mening te hebben. Ook over wie de volgende bondscoach moet worden. Een tweede ambtstermijn van Ronald Koeman ziet hij alvast niet zitten.

Dat zei de omstreden analist bij Inside Vandaag nadat Koeman zondag in het programma Hoge Bomen gesolliciteerd had naar de plek van bondscoach. 'Het is heel onverstandig als je bondscoach wilt worden, dat je daar gaat zitten", vindt Derksen. "Het hele land heeft dat gezien en die zeggen allemaal: Joh, die zeikerd, moet die bondscoach worden?"

Liever ziet Derksen Peter Bosz, die op de wip zit bij Lyon, als nieuwe selectieheer. "Ik denk dat Koeman het in zijn broek doet. Kijk, het is niet uitgesloten dat Peter Bosz eruit gegooid wordt in Frankrijk. Die is beter geschikt voor het bondscoachschap dan Koeman. Maar PSV zou Peter Bosz ook kunnen nemen."

Al werd opgeworpen dat Koeman het als bondscoach niet slecht deed. "Ja, hij heeft het goed gedaan, maar ik vind Peter Bosz als boegbeeld en verbaal gewoon de allerbeste."