Louwagie niet blij met datum bekerfinale en aantal ploegen in competitie

AA Gent is momenteel nog op drie fronten aan het strijden, wat voor de nodige belasting van de spelers zorgt.

Op een punt van play-off I, een bekerfinale en nog actief in de Conference League. Dat dit midden maart nog een Belgische club te beurt valt is heel straf.

“Bij mijn weten heeft enkel Club Brugge dat al eens gerealiseerd in 2015. Oké, het is de Conference League en niet de Europa League, maar toch. Langs de andere kant is het lastig. Het zorgt fysiek voor een zware belasting nu. En straks is er nog een bekerfinale”, zegt Michel Louwagie aan HLN.

De datum van de bekerfinale is voor de topman van AA Gent niet goed gekozen. “De bekerfinale spelen voor de start van de play-offs is niet evident. Erna zou beter zijn. We zijn ook gewoon met te veel ploegen. Te veel wedstrijden. Als we met 18 clubs blijven, dan blíjft die belasting hoog.”

“Je moet ervan uitgaan dat in de toekomst meer Belgische clubs zo’n prestatie zullen leveren in de Conference League of de Europa League. Als je actief wil zijn en blijven in drie competities moet je gaan nadenken over een lager aantal ploegen.”