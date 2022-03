Axel Witsel kroont zich tot matchwinnaar bij Borussia Dortmund en zet Bayern Munchen onder druk

Borussia Dortmund moest woensdagavond op bezoek bij FSV Mainz voor een inhaalwedstrijd in de Bundesliga. Axel Witsel kroonde zich tot matchwinnaar dankzij een belangrijk doelpunt.

Twee landgenoten in de basis bij Borussia Dortmund. Axel Witsel en Thorgan Hazard bevolkte mee het middenveld terwijl Thomas Meunier geblesseerd aan de kant stond. Erling Haland begon op de bank bij de bezoekers.

De eerste helft had niet veel om het lijf. Een poging van Jude Bellingham na twintig minuten werd geblokt, terwijl Thorgan Hazard doelman Robin Zentner op zijn weg vond. Dit waren de enigste noemenswaardige gebeurtenissen in de eerste helft.

Het was wachten op Haland en de spits werd vroeg in de tweede helft ingebracht. Hij was ook meteen gevaarlijk, maar zonder succes. Dortmund werd ondertussen wel sterker en zocht naar de bevrijdende treffer. Zelfs Haaland leek de muur van Mainz echter niet meer te kunnen slopen. Plots was daar Axel Witsel. De Rode Duivel verlengde een vrije trap van Giovanni Reyna vlak voor tijd succesvol tegen de touwen.

Dankzij deze overwinning nadert Borussia Dortmund tot op vier punten van Bayern München. Met nog 8 wedstrijden te spelen in de Bundesliga is dus nog alles mogelijk.