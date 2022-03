Neemt Dusan Vlahovic Juve opnieuw bij de hand tegen Villarreal?

Juve tegen Villarreal in de achtste finale van de Champions League. De Italiaanse topclub werd de afgelopen jaren in de knockout-fase uitgeschakeld door Ajax, Olympique Lyon en FC Porto. Lukt het Juve wel om verder te gaan tegen de Spaanse subtopper?

Neemt Dusan Vlahovic Juve weer bij de hand?

Ondanks de langdurige blessures van Federico Chiesa, Weston McKennie, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Denis Zakaria is de ploeg van Massimiliano Allegri bezig aan een uitstekende reeks, want de laatste vijftien duels gingen niet verloren.

Daardoor is Juve voorzichtig weer aangehaakt in de titelrace. De goede vorm van de Italiaanse recordkampioen kan niet los worden gezien van de komst van Dusan Vlahovic. De Servische topspits scoorde sinds zijn komst van Fiorentina al vijf keer in acht duels.

In het heenduel met Villarreal opende hij binnen de minuut de score. Neemt hij Juve woensdagavond wederom bij de hand?

Scoren beide ploegen woensdag?

Wedstrijden van Villarreal in de Champions League zijn vrijwel altijd doelpuntrijk. De Spanjaarden scoorden dit seizoen al dertien keer en waren in zes van de zeven CL-duels trefzeker.

Dat Juve scoort lijkt een zekerheid, want sinds 27 november slaagde de nummer vier van Italië daar slechts één keer niet in (0-0 tegen AC Milan). Scoren beide ploegen woensdag?

Je beste betkeuzes

Dusan Vlahovic scoort (notering van 2.50)

Beide teams scoren (notering van 1.86)

Juventus wint (notering van 2.00)