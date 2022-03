Verrassende uitspraak van Hein Vanhaezebrouck vlak voor het duel met PAOK: "Misschien spaar ik donderdag wel jongens met het oog op de match van zondag"

Donderdag speelt KAA Gent de belangrijke terugwedstrijd tegen PAOK in de Conference League. De Buffalo's verloren vorige week nog met het kleinste verschil in Griekenland. Zondag wacht het belangrijk treffen met Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck laat alvast niet in zijn kaarten kijken.

Drie dagen na het belangrijke duel tegen PAOK volgt een al minstens even belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. "We zullen zien wie er allemaal speelt. Eerst bekijken we de match tegen PAOK en dan zien we wel hoe iedereen herstelt", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Vanhaezebrouck wil niet in zijn kaarten laten kijken. "Soms moet je ook eens wat schuiven. Misschien loop je blessures op. Dat weet je nooit op voorhand. Misschien spaar ik donderdag wel jongens met het oog op de match van zondag. Ik heb mijn definitieve selectie nog niet gemaakt. Alles is nog mogelijk!"





