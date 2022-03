🎥 Zwaar geëmotioneerde Yaremchuk na winst tegen Ajax: "Ik kan daar niet vechten, dus ik moet vechten op het veld"

De Oekraïnse ex-speler van Gent zit natuurlijk met zijn thuisland in gedachten. "Ik ben professioneel. Mijn vrienden vechten in Oekraïne, mijn mensen vechten in Oekraïne. Ik moet hier vechten. Ik kan daar niet vechten, maar ik moet vechten op het veld", zei hij bij BT Sport.

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”



“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”



An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…



🎙 @archiert1 pic.twitter.com/IS4I2J1vBj