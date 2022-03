Locatelli test daags na uitschakeling in Champions League positief op het coronavirus

Juventus werd woensdagavond door Villarreal uitgeschakeld in de Champions League.

Middenvelder Manuel Locatelli speelde woensdag meer dan 80 minuten mee met Juventus. Er werd met 0-3 verloren van Villarreal in de achtste finales van de Champions League.

Een dag later test Locatelli positief op het coronavirus. De international is meteen in isolatie gegaan. Locatelli werd gewisseld toen het 0-1 stond.

Locatelli is een vaste pion voor trainer Allegri. In de Serie A staat Juventus vierde, op zeven punten van leider AC Milan.