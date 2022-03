'Transfer van André Onana naar Inter zou op sisser kunnen uitdraaien'

De terugkeer van André Onana bij Ajax is nog niet bepaald het succes geworden dat hij er zelf graag in had gezien.

Enkele weken geleden kreeg André Onana opnieuw het vertrouwen bij Ajax. In topvorm is hij alleszins nog niet, als je kijkt naar het aantal tegengoals dat hij moet slikken. In de Champions League blunderde hij deze week tegen Benfica. Ajax werd uitgeschakeld. Bij Inter geloven ze nog altijd in de doelman die deze zomer transfervrij overkomt. Als is er volgens Tuttosport een grote maar in het verhaal. Inter probeert nu ook Samir Handanovic nog een jaar aan boord te houden, waardoor Onana mogelijk invallersdoelman wordt.