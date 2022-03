🎥 De klassieker tussen Ajax en Feyenoord later begonnen na brandend spandoek

In Nederland staat vandaag de klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. De wedstrijd is later begonnen omwille van spandoek dat vuur had gevat.

Voor de wedstrijd was er een sfeeractie van de fans van Ajax. Even liep het helemaal mis. Door bengaals vuurwerk vatte namelijk een spandoek vuur en andere spandoeken vlogen ook in brand. Er onstond direct hevige rookontwikkeling en de aftrap werd uitgesteld. Na een 5-tal minuten kreeg de brandweer het vuur gedoofd en trok langzaam de rook weg. Zo kan de wedstrijd toch nog beginnen. Eén landgenoot tussen de lijnen. Cyriel Dessers start namelijk diep in de spits bij Feyenoord. Na de nodige vertraging is De Klassieker begonnen!



📺 ESPN

