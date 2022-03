Deze Rode Duivel is geblesseerd en heeft oefenkamp verlaten

Koen Casteels heeft de selectie reeds verlaten. De doelman was de voorbije week al onzeker en moest zelfs verstek geven voor een wedstrijd met VfL Wolfsburg.

Verdere onderzoeken zorgden ervoor dat er geen risico's worden genomen. De doelman verlaat de selectie om bij zijn club te revalideren.

UPDATE: @koencasteels has left the camp due to an injury. #DEVILTIME