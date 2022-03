Eden Hazard is niet van plan om zomaar Real Madrid te verlaten: "Ik weet niet waarom ik zou moeten vertrekken"

Eden Hazard sprak vandaag met de pers en vertelde dat hij niet van plan is om Real Madrid te verlaten.

Het is niet het seizoen van Eden Hazard. Bankzitten en blessureleed zijn de rode draad. Over een vertrek bij Real Madrid denkt hij alvast niet. "Ik heb ook dingen gelezen, valse dingen. Die berichten zijn onjuist. Ik weet niet waarom ik zou moeten vertrekken, ik zit bij een topclub die in de Champions League voetbalt en waar ik regelmatig speel. Dan is het normaal dat er concurrentie is. Bovendien kende ik veel blessureleed. Op dit moment speelt het niet door mijn hoofd om andere oorden op te zoeken", sloot Hazard af.