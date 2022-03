Mooi! Nederlands elftal speelt oefenwedstrijden met speciale 'Oekraïne-shirts', die later geveild worden

De KNVB gaat de shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen in de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland veilen. De opbrengst hiervan gaat naar UNICEF Nederland, dat de donatie zal gebruiken om in en rond Oekraïne onmiddellijke hulp aan gezinnen en kinderen in nood te bieden.

Op de shirts waarin Oranje deze week zal gaan spelen prijken niet alleen de vlaggetjes van Nederland en de tegenstander, maar ook de blauw-gele vlag van Oekraïne en de tekst 'Together for Ukraine'. Op de Oranje-shirts kan geboden worden via MatchWornShirt.com. De eerste veiling start zaterdag 26 maart om 20.45 uur, wanneer wordt afgetrapt tegen Denemarken. Deze eindigt maandag 28 maart om 21.00 uur. De aftrap van de tweede veiling valt samen met het eerste fluitsignaal van het duel met Duitsland; dinsdag 29 maart 20.45 uur. Zaterdag 2 april om 15.00 uur sluit de veiling. Naast het veilen van de shirts, wordt de komende dagen via diverse uitingen in de Johan Cruijff ArenA aandacht voor de oorlog in Oekraïne gevraagd. Zo dragen de spelers van Nederland en Denemarken zaterdag tijdens de line-up speciale shirts, waarin solidariteit met Oekraïne wordt getoond, terwijl de captains de inmiddels bekende blauw-gele aanvoerdersband zullen dragen. 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 🇺🇦 🤝



De Oranjeshirts die worden gedragen in de interlands tegen Denemarken en Duitsland worden geveild. De opbrengst gaat naar @UNICEFnl om in en rond Oekraïne gezinnen en kinderen in nood hulp te bieden.



ℹ️ https://t.co/jyrfQNWkV3. — OnsOranje (@OnsOranje) March 25, 2022





