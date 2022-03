FC Merksem, de enige ploeg in Vlaanderen met het maximum van de punten: "We zijn zeker niet de meest kapitaalkrachtige club"

Eerder deze week brachten we het verhaal van VV Duffel, de tweedeprovincialer die dit seizoen nog geen enkel punt kon sprokkelen. Dan vergaat het FC Merksem, weliswaar twee reeksen lager, stukken beter. Merksem bleef tot dusver als enige ploeg in Vlaanderen foutloos.

FC Merksem speelde tot dusver 22 wedstrijden en puurde daaruit 66 punten. De Antwerpse vierdeprovincialer scoorde 122 doelpunten, slechts twee teams in Vlaanderen doen beter. Op de titelviering is het nog even wachten, maar dat de promotie naar derde provinciale er komt, is stilaan een uitgemaakte zaak.

Jens Fraeyman, T1 van FC Merksem: "Op basis van het aanwezige talent werden wij voor aanvang van het seizoen bij het kransje favorieten gerekend. Zelf hadden wij één duidelijk doel vooropgesteld en dat was promoveren. Niemand had verwacht dat we zo'n uitzonderlijk seizoen zouden draaien. Ik vertel geregeld tegen mijn jongens dat ze hiervan moeten genieten, want dit gaan ze nooit meer meemaken."

"Onze kern bestaat uit heel wat jongens die in de nationale reeksen of eerste provinciale hebben gevoetbald. Een dure ploeg? Nee, eigenlijk niet. FC Merksem is zeker niet de meest kapitaalkrachtige club. De meer ervaren jongens die kwamen hadden het hier naar hun zin, waardoor andere jongens ook overtuigd geraakten. Het is dankzij dit domino-effect dat we met deze fantastische groep kunnen werken."

"Het is geen doel op zich, maar we geven toe dat het een extra stimulans is om het ganse seizoen foutloos te blijven. Maar bovenal verdient deze groep het om een reeks hoger te voetballen. De honger is groot om zich te meten met de ploegen uit derde provinciale. Ook daar willen we overigens geen bijrol spelen. De ambitie is er, weliswaar binnen onze mogelijkheden."

Stand G P W G V G = Vorm 1. FC Merksem 22 66 22 0 0 122-16 106 W W W W W 2. SK Donk 22 55 18 1 3 69-15 54 V W W W V 3. Oelegem 23 52 17 1 5 113-40 73 W W W W W 4. Alberta Schilde 22 51 16 3 3 60-28 32 W W V W G 5. Ternesse 23 49 16 1 6 67-22 45 W W W W W 6. Antwerpen Noord 23 38 12 2 9 78-66 12 V V W W G 7. s Gravenwezel-Schilde 22 33 10 3 9 45-56 -11 W V V V G 8. Mariaburg VK 23 28 9 1 13 41-61 -20 V W V V W 9. Ranst 22 27 9 0 13 41-73 -32 W W V V V 10. Schoten SK 23 24 7 3 13 49-64 -15 W V W W G 11. Antonia 22 23 7 2 13 38-60 -22 W W V W V 12. City Pirates 23 19 6 1 16 46-86 -40 V W V V W 13. Tubantia Borgerhout 22 12 3 3 16 35-82 -47 V V V W V 14. Zandvliet Sport 22 11 3 2 17 17-72 -55 V V V V V 15. VC Wijnegem 22 4 1 1 20 14-94 -80 V V V V V

