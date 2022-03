Tweedeprovincialer wacht al zes maanden op doelpunt: "Lastig seizoen was ingecalculeerd, maar nul punten is heel zwaar"

Nee, resultaten zijn niet heiligmakend. Dat is zeker in het amateurvoetbal het geval. Al is het voor de jongens van VV Duffel, die uitkomen in de Antwerpse tweede provinciale, een wel heel erg lang seizoen. Duffel verloor tot dusver al zijn 24 competitiewedstrijden.

Ook al in Antwerpen is vierdeprovincialer Oxford Hemiksem B de enige andere Vlaamse ploeg ie nog geen enkel punt kon sprokkelen dit seizoen. Toch zijn de cijfers van VV Duffel (tweede provinciale A Antwerpen) nóg pijnlijker. In 24 wedstrijden ging Duffel telkens onderuit en incasseerde het liefst 85 doelpunten.

Meer dan half jaar wachten op doelpunt

Alsof dat nog niet genoeg is, scoorde Duffel dit seizoen nog maar drie keer. Dat deden ze overigens op speeldagen 1, 2 en 3. Sinds 19 september, meer dan zes maanden geleden, mochten de Duffel-spelers niet meer juichen. De degradatie naar derde provinciale is dan ook al een tijdlang omarmd.

Geert Van Houtven, voorzitter VV Duffel: “We wisten op voorhand dat tweede provinciale te hoog gegrepen was voor ons. We hebben bewust de kaart getrokken van de eigen jeugd, met allemaal jongens uit Duffel. Het financiële aspect heeft daarin zeker een rol gespeeld, zeker omdat we de voorbije jaren heel veel hebben geïnvesteerd in de aanleg van een kunstgrasveld. Het was ingecalculeerd dat we onderin zouden bengelen, maar nul punten is wel heel erg zwaar.”

“Ik moet de groep overigens een groot compliment maken. Zij tekenen steevast present op de trainingen en de sfeer is nog steeds top. Ook naar volgend seizoen toe hebben we de groep, op twee jongens na, samen kunnen houden. Deze groep wil volgend seizoen in derde provinciale tonen wat ze in hun mars hebben. Voor dit seizoen hoop ik echt dat ze een puntje of wie weet zelfs drie kunnen pakken. Op basis van al het werk dat ze al geleverd hebben en hun tomeloze inzet verdienen ze dat. We zijn er al een paar keer heel dichtbij geweest, maar tot dusver mocht het niet zijn. “