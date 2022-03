Peter Vandenbempt noemt namen: "Zij kunnen misschien een plaatsje voor WK afdwingen"

De Rode Duivels spelen vanavond een galawedstrijd voor de honderdste verjaardag van de Ierse voetbalfederatie.

Bondscoach Roberto Martinez maakt van de vriendschappelijke partijen tegen Ierland en Burkina Faso gebruik om een en ander uit te proberen richting toekomst.

"Sinds de teleurstelling van het EK en ook de Nations League hebben de Belgen toch de grootste moeite gehad om wedstrijden te winnen: maar 2 van de laatste 5, tegen voetbaldwergen als Wit-Rusland en Estland dan nog", zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

Een ideale kans dus voor de jonge garde om zich te laten gelden. "Er zijn misschien nog wel wat plaatsen voor het WK in Qatar. Ook niet te veel, want die 10 of 11 met meer dan 50 caps die er nu niet bij zijn, zullen allemaal naar het WK gaan wanneer ze fit zijn, net als een paar geblesseerden."

Vandenbempt maakt een gokje wie mee kan. "Het gaat om 3 à 5 plaatsen, naar gelang het aantal spelers dat Martinez mag meenemen. Achterin kunnen jongens als Theate, Bornauw of Faes misschien een plaats afdwingen, Saelemaekers en Foket op de flank. En in de spits liggen Benteke en Origi misschien nog wel in balans als 3e spits."