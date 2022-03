🎥 Stevie G scoort opnieuw voor zijn geliefde Liverpool, maar verliest wel

Wanneer de huidige sterren internationale verplichtingen hebben, duiken de voormalige sterren op. De aanwezige supporters op Anfield kregen deze namiddag enkele iconen van Liverpool en FC Barcelona te zien. Ex-spelers zoals Daniel Agger, Luis Garcia en Milan Baros staan aan de zijde van Stevie G. Aan de overkant staan o.a. Rivaldo, Edgar Davids en Saviola het shirt van Barcelona te verdedigen. De opbrengst van de tickets gaat naar 'LFC Foundation'. Barcelona won de wedstrijd met 1-2.

Stevie with the opener from the spot against Barcelona 🎯⚽️ pic.twitter.com/nupXtXPJQa