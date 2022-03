Deze doelman krijgt dinsdag zijn kans tegen Burkina Faso en ook Wout Faes in de basis verwacht

Roberto Martinez heeft al één naam vrijgegeven van zijn basiselftal voor tegen Burkina Faso: Matz Sels. Hij zal het doel verdedigen, want Simon Mignolet kreeg permissie om het kamp te verlaten.

Martinez was sowieso al van plan om Sels een kans te geven en Mignolet is vorige week vader geworden. Hij gunde hem dus een paar dagen extra familiegeluk. Sels heeft tegen Griekenland al eens één minuutje mogen invallen, maar krijgt nu dus zijn echte kans. Koen Casteels gaf eerder ook al forfait met een heupblessure en Davy Roef werd in zijn plaats opgeroepen.

Ook Dedryck Boyata trainde maandag niet mee. De 31-jarige verdediger van Hertha Berlijn lijkt niet actie te zullen komen en wordt waarschijnlijk vervangen door Wout Faes. Die hoopte vooraf al op minuten in het Lotto Park, waar hij nooit deftig afscheid kon nemen.