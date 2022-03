Lyon probeert Denayer onder druk te zetten om contract te verlengen: "De bal ligt in zijn kamp"

Jason Denayer sprokkelt amper nog speelminuten bij Olympique Lyonnais. De Franse topclub hoopt de Rode Duivel op die manier onder druk te zetten om een contractverlenging te tekenen.

We moeten er geen tekening bij maken. Jason Denayer ging van sterkhouder én aanvoerder van Olympique Lyonnais naar bankzitter. Zo’n plotselinge switch is niet te verklaren door een mindere vorm of een blessure.

“Het is nog steeds onze bedoeling om het contract van Denayer open te breken”, aldus Jean-Michel Aulas (algemeen manager van Lyon, nvdr.) in de Franse kranten. “Hoe groot de kans is dat het nog zal gebeuren? De kamp ligt in het kamp van Jason.”

Transfervrij

Denayer is op het einde van het seizoen transfervrij. De Rode Duivel aast niet specifiek op een transfer - al lijkt het wel een ideaal moment te zijn - maar verwacht een beter voorstel. Les Gones bieden de verdediger immers een verlenging van zijn huidig loon aan.