Wayne Rooney wil trainer van Manchester United worden

Wayne Rooney is een van de legendarische namen uit de geschiedenis van Manchester United.

Met 253 doelpunten is hij nog altijd de topscoorder aller tijden van Manchester United. Momenteel is hij aan de slag als trainer van Derby County in The Championship.

In een reactie aan de Britse krant The Sun is Rooney duidelijk over zijn ambities. “Ik zal eerlijk zijn, de enige reden waarom ik manager ben geworden, is om dat te doen bij Manchester United”, klinkt het.

Al zal dat nog niet voor meteen zijn. “Ik ben er nu nog niet klaar voor. Maar ik moet alles wat ik doe plannen om ervoor te zorgen dat het op een dag gebeurt.”

Derby County zit in moeilijke papieren door financiële problemen. “Het is zo'n schande wat de club doormaakt, want het verdient beter. Ik doe alles wat ik kan om de spelers en de supporters samen te brengen. Dat is alles wat ik kan doen.”