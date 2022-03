Analist ziet belangrijke wedstrijd richting WK in Qatar: "Laatste kans voor veel jongens"

Vanavond spelen de Rode Duivels in het Lotto Park een vriendschappelijke interland tegen Burkina Faso.

Na het gelijkspel van afgelopen vrijdag in Ierland krijgen de Rode Duivels een nieuwe kans om zich te laten zien. Nu is Burkina Faso de tegenstander.

Een nieuwe kans, maar voor velen ook een laatste kans als ze naar het WK in Qatar willen. “Vanaf juni is er de Nations League, dan gaat het erom, weer wedstrijden met inzet”, zegt Gilles De Bilde bij VTM.

“En dan komt er nog eens die generatie die er nu niet bij is bij. Dus het is voor veel jongens de laatste kans om zich echt te tonen in die wedstrijd, om echt nog aanspraak te maken op een eventuele plaats in die 23 voor Qatar.”