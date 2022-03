Dit weekend uitgebreid eerbetoon aan Miguel Van Damme in Pro League

Nadat de partner van Miguel Van Damme het tragische nieuws bekendmaakte, regende het steunbetuigingen. Ook de Pro League reageerde intussen op het verschrikkelijke nieuws.

Na een oneerlijke strijd tegen leukemie is Miguel Van Damme op 28-jarige leeftijd overleden.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen bij Cercle Brugge.



Je vechtlust was inspirerend. Rust in vrede. šŸ–¤ pic.twitter.com/onREaWobrU