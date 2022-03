Jacky Mathijssen moet punt pakken met beloften, maar wil meer: "Te mooi om te laten liggen"

De Jonge Duivels hebben vanavond aan een punt tegen Denemarken genoeg om zich te plaatsen voor het EK, maar de bondscoach hoopt op meer.

Ondanks het feit dat sterkhouders als Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren en Arthur Theate de stap naar de A-kern maakten, moet de drie punten pakken mogelijk zijn.

“We gaan dan ook vol voor de drie punten”, zegt bondscoach Mathijssen. “We willen goed starten aan de wedstrijd en meteen kansen creëren. We zijn de enige ploeg die nog het maximum van de punten heeft. Dit is te mooi om te laten liggen. Alle focus ligt dus op die wedstrijd tegen Denemarken. Verder kijken we nog niet.”

Van onderschatting zal geen sprake zijn. Ondanks het verschil van negen punten tussen beide ploegen moet ook gezegd worden dat Denemarken twee wedstrijden minder speelde.

“We staan voor een ongelofelijke challenge. Het zullen in Denemarken moeilijke omstandigheden zijn. We spelen niet tegen Janneke en Mieke. Mijn spelers moeten tonen dat ze kunnen winnen zonder dat ze hun principes overboord gooien.”

“We willen een resultaat spelen zonder onze aanvallende voetbalstijl te verloochenen. Welke spelers kunnen tonen dat ze misschien klaar zijn voor juni, wanneer de A-ploeg vier wedstrijden in de Nations League speelt?”