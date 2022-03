Oud-keeperstrainer spreekt over Miguel Van Damme: "Meest geliefde doelman van België geworden"

Eric Deleu was als keeperstrainer de grote ontdekker van doelmannen als Thomas Kaminski, Jean Butez, Hervé Koffi en ook Miguel Van Damme.

De man onderhield de nodige contacten, maar voelde dat het contact de laatste tijd wat weg was. “Ik zag dat Miguel nog weinig postte en hem kennende wist ik zo dat het niet goed ging”, zegt Deleu aan Het Nieuwsblad. “Soms weet je dan niet goed hoe je moet reageren. Ik was er wel nog bij op zijn afscheidsmatch. Dat was best confronterend omdat je wist dat het zijn laatste match zou worden en dat is ook zo gebleken.”

“Toen er in 2016 leukemie werd ontdekt bij hem was ik technisch directeur bij Cercle en hebben we er alles aan gedaan om hem te steunen. Het siert ze bij Cercle dat ze dat zijn blijven doen. Miguel had zonder die ziekte een heel mooie carrière kunnen maken maar het is jammer genoeg anders gelopen.”

Dat respect kreeg Van Damme ook van het grote publiek. “Het is een troost dat hij de meest geliefde Belgische doelman is geworden. Ik hoop dat zijn familie dit een plaats zal kunnen geven maar dit moet niet evident zijn. De zon schijnt hier, maar zelf loop ik er momenteel ook wat verloren bij want dit hakt er toch zwaar in”, besluit Deleu.