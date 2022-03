Belgische U17 mag naar EK na hattrick van Anderlecht-jongeling, ook Buffalo scoort opnieuw

In de EK-kwalificaties van de U17 zijn we aangekomen in de eliteronde en de Belgen deden het daarin goed genoeg om het EK te bereiken.

Op de openingsspeeldag werd met 8-1 gewonnen van Estland, op speeldag 2 met 0-1 verloren van Spanje dankzij Carvalho. 6-0 En dus was het alle hens aan dek op de laatste speeldag tegen Bosnië-Herzegovina en dat leverde een ruime overwinning op. Agyei maakte er drie, ook Fofana en Monticelli scoorden in de 6-0 overwinning. Goed genoeg om bij de beste tweedes naar het EK in Israël te mogen.