Coach Jacky Mathijssen reageert na kwalificatie beloften: "We weten dat Openda dodelijk is"

De belofteploeg van België heeft zich gisteren geplaatst voor het Europees kampioenschap van 2023 in Roemenië en Georgië. Een gelijkspel tegen Denemarken volstond om de leidersplaats te verzekeren.

De troepen van Jacky Mathijssen hebben gisteren 1-1 gespeeld in en tegen Denemarken. Met het gelijkspel zijn de beloften zeker van het Europees kampioenschap volgende zomer en dit nog maar voor de vierde keer in de geschiedenis van de U21 van België. Na afloop was Jacky Mathijssen dan ook dolgelukkig.

Mathijssen is blij met de reactie die zijn jongens hebben getoond na de tegengoal. Hij zag een dominant Denemarken spelen. "Ze kwamen veel aan de bal zonder dat ze al te veel aan kansen kwamen. In de tweede helft hebben we dat kunnen rechtzetten door meer agressie naar voren in ons spel te brengen."

De gelijkmaker kwam op naam van Lois Openda nadat hij de diepte werd ingestuurd en oog in oog stond met de Deense doelman. "We weten dat Openda één op één met de doelman dodelijk kan zijn en dat heeft hij bewezen." Op vijf juni volgt nog een laatste wedstrijd thuis tegen Schotland. Jacky Mathijssen ziet het als een mogelijkheid om enkele jongens, die nog niet veel hebben gespeeld, speelminuten te gunnen.

Naast alle euforie was Mathijssen ook ontroerd door het overlijden van Miguel Van Damme. De coach van de beloften betuigde op zijn beurt zijn steun aan alle intimi van de Cercle-doelman.