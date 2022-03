'D'Onofrio bleef na ontslag bij Antwerp niet bij de pakken zitten en beloofde deze Belgische topclub investering van twintig miljoen euro'

777 Partners is de nieuwe eigenaar van Standard. Roland Duchâtelet liet eerder al uitschijnen dat hij gevraagd is om mee te stappen in het rood-witte verhaal, maar ook een andere oude bekende deed een poging om terug te keren.

Sport/Voetbalmagazine weet dat Luciano D’Onofrio in september 2021 rond de tafel heeft gezeten met Bruno Venanzi. De voormalige sportief directeur van de Rouches - hij was op dat moment al ontslagen bij Antwerp FC - wou de club niet kopen, maar maakte wel andere beloftes. Zo stelde hij voor om twintig miljoen euro in het noodlijdende Standard te pompen. Venanzi besliste uiteindelijk om niet op het voorstel in te gaan. De hoofdreden: de (voormalige) voorzitter had geen weet van de oorsprong van het geld. Daarnaast was het sowieso zijn bedoeling om een effectieve overnemer te zoeken én vinden.